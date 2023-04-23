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Взорвалась самодельная бомба: появились подробности инцидента в Черноморске

23 апреля 2023 15:15
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Взорвалась самодельная бомба: появились подробности инцидента в Черноморске
Взрыв в гараже Черноморска. Фото: Муниципальный дозор Черноморска
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Взрыв, произошедший в частном гараже в Черноморске, спровоцировала самодельная бомба. Мужчине, который там находился, оторвало обе ноги.

Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Как стало известно, работавшие на месте взрывотехники обнаружили и вывезли из гаража 122 боеприпаса, среди них гранаты советского и натовского производства.

49-летнему мужчине, который в момент взрыва был в гараже, оторвало обе ноги, кроме того, он получил рваную рану паха. Пострадавшего увезли в реанимацию.

Отметим, в полиции предварительно событие квалифицировали по статье 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, в Николаевской области на мине подорвались люди. В результате взрыва, к счастью, никто не погиб.

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