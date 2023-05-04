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17 ударів ножем: подробиці жорстокого вбивства на Одещині

4 травня 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
17 ударів ножем: подробиці жорстокого вбивства на Одещині
Чоловік вбив власну дружину кухонним ножем. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У вересні минулого року житель Білгород-Дністровського району наніс жінці 17 ножових поранень, в результаті вона померла від крововтрати. Суд визнав чоловіка винним у вчиненні умисного вбивства.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області. 

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Під час досудового слідства було встановлено, що злочин скоєно після спільного вживання алкогольних напоїв та суперечки через побутові питання. Чоловік бив свою цивільну дружину кухонним ножем, що призвело до великої кількості поранень по всьому тілу жінки.

Після вчинення злочину зловмисник вирішив приховати сліди злочину, перетягнувши тіло ванну кімнату та вимивши кругом кров. Однак пізніше він зателефонував до поліції та повідомив, що знайшов свою співмешканку мертвою.

Поліція швидко встановила причетність заявника до вбивства та затримала його. Під час судового розгляду справи було досліджено зібрані поліцією докази, які підтвердили вину злочинця.

Суд призначив засудженому покарання у вигляді семи років позбавлення волі та зобов'язав сплатити судові витрати. Відтепер зловмисник проведе за ґратами довгі сім років за свій жахливий злочин.

Нагадаємо, на Одещині чоловік найняв кілера для вбивства голови Сухолиманської сільської ради. Найнятий вбивця звернувся до поліції.

Також ми писали, що у Суворовському районі міста поліцейські виявили тіло 78-річної жінки, а на вулиці біля багатоповерхівки — її 35-річного племінника, з яким вона разом проживала. За цим фактом слідчі розпочали одразу два провадження.

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