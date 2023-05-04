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17 ударов ножом: подробности жестокого убийства в Одесской области

4 мая 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
17 ударов ножом: подробности жестокого убийства в Одесской области
Муж убил собственную жену кухонным ножом. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В сентябре прошлого года житель Белгород-Днестровского района нанес женщине 17 ножевых ранений, в результате чего она умерла от кровопотери. Суд признал мужчину виновным в совершении умышленного убийства.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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В ходе досудебного следствия было установлено, что преступление совершено после совместного употребления алкогольных напитков и спора по бытовым вопросам. Мужчина избивал свою гражданскую жену кухонным ножом, что привело к большому количеству ранений по всему телу женщины.

После совершения преступления злоумышленник решил скрыть следы преступления, перетащив тело ванную и вымыв кругом кровь. Однако позже он позвонил в полицию и сообщил, что нашел свою сожительницу мертвой.

Полиция быстро установила причастность заявителя к убийству и задержала его. В ходе судебного разбирательства дела были исследованы собранные полицией доказательства, подтвердившие вину преступника.

Суд назначил осужденному наказание в виде семи лет лишения свободы и обязал уплатить судебные издержки. Теперь злоумышленник проведет за решеткой долгие семь лет за свое ужасное преступление.

Напомним, в Одесской области мужчина нанял киллера для убийства председателя Сухолиманского сельского совета. Нанятый убийца обратился в полицию.

Также мы писали, что в Суворовском районе полицейские обнаружили тело 78-летней женщины, а на улице возле многоэтажки — ее 35-летнего племянника, с которым она вместе проживала. По данному факту следователи начали сразу два производства.

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