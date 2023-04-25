На Одещині чоловік замовив вбивство голови сільради: суд виніс вирок

Чоловік сидить в наручниках. Фото: freepik.com

На Одещині чоловік найняв кілера для вбивства голови Сухолиманської сільської ради. Найнятий вбивця звернувся до поліції.

Про це зазначено в вироку Малиновського районного суду.

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Що відомо

У вироку зазначено, що в листопаді 2016 року злочинець зустрівся з деяким чоловіком в Одесі та сказав, що хоче вбити Сухолиманського сільського голову Овідіопольського району. За це він запропонував 500 доларів та земельну ділянку вартістю близько 20 тисяч доларів після виконання замовлення. Чоловік також надав фото жертви. Однак "кілер" звернувся до поліції, вбивство було інсценовано, а замовнику надали фальшиві фото "вбитого".

У суді 67-річний чоловік своєї вини не признав. Своєю чергою потерпілий повідомив, що знає засудженого близько 40 років як жителя с. Сухий Лиман. Спочатку стосунки між ними були нормальні та пізніше злочинець зажадав певну земельну ділянку, в чому йому відмовили. Повідомляється також, що сам зловмисник "мітив" на посаду голови сільради.

Чоловіка визнали винним у замовленні вбивства та призначили покарання — 10 років позбавлення волі. Також він повинен сплатити моральну шкоду 100 тисяч гривень, та компенсувати потерпілому правову допомогу 70 тисяч гривень.

Нагадаємо, що двох чоловіків призовного віку затримали прикордонники на Одещині. Ухилянти намагалися незаконно перетнути державний кордон поблизу села Нові Трояни Болградського району.