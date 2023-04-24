У трьох районах Одеси 26 квітня відключать водопостачання

Одесити у чергах до бюветів. Фото: Новини.LIVE

26 квітня планується відключення води у Київському, Малиновському та Приморському районах. Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, що у зв'язку з необхідністю проведення невідкладних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу, 26 квітня 2023 року з 09:00 до 19:00 буде припинено подачу води споживачам у кількох районах",— йдеться у повідомленні.

Адреси, де заплановано припинення водопостачання:

Київський, Малиновський та Приморський райони міста Одеси, с.Лиманка, с.Червоний хутір, ж/м "Райдужний", ж/м "Совіньон 1-5", ж/м "Чорноморка", ЖКП "Таїрово".

Відключення не торкнеться:

Ж/м "7-е небо", "Застава", "Ленселище", "Слобідка".

Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

Нагадаємо, Одещина, отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів.