Одещина отримала фільтри високого очищування води

Такі технології водоочищення використовують в Ізраїлі

Одещина, отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.

Один фільтр потужністю у 1000 літрів встановлено в Болградській лікарні. Другий, такої ж потужності — в одному з житлових мікрорайонів Арциза, а третій, потужністю очищення у 200 літрів на годину вже ефективно функціонує в Одеській обласній дорослій клінічній лікарні.

"Знаючи, які гострі проблеми з якістю питної води є в декотрих громадах нашої області, а особливо в медичних закладах, ми прагнули запровадити, за підтримки міжнародних партнерів, у нас, в Одеському регіоні, технології та фільтри, розроблені на їх основі, які якнайкраще справляються з водоочищенням. Рівень очищення цими фільтрами — тала вода", — говорить Начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

В Болграді також становлено спеціально оснащений бювет, а в Арцизі — автомат з розливу. Тепер набрати очищену воду можуть усі охочі жителі цих міст.

"Проблема із забезпеченням населення Болградського району якісною водою завжди була важливою. Болградський район отримав дві очисні станції. Перед введенням їх в експлуатацію, були проведені відповідні аналізи води. Згідно з отриманими результатами вода, після проходження через фільтри та очищення, відповідає усім вимогам. Це — ще один крок для покращення здоров’я нашого населення", — зазначив перший заступник начальника ОВА Борис Волошенков.

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