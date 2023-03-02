Одесщина получила фильтры высокой очистки воды

Такие технологии водоочистки используют в Израиле.

Одесская область получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

Один фильтр, мощностью 1000 литров, установлен в Болградской больнице. Второй такой же мощности — в одном из жилых микрорайонов Арциза, а третий, мощностью очистки в 200 литров в час, уже эффективно функционирует в Одесской областной взрослой клинической больнице.

"Зная, какие острые проблемы с качеством питьевой воды есть в некоторых общинах нашей области, а особенно в медицинских учреждениях, мы стремились внедрить, при поддержке международных партнеров, и у нас одесском регионе, технологии и фильтры разработаны на их основе, которые лучше справляются с водоочисткой. Уровень очистки этими фильтрами — талая вода", — говорит Начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

В Болграде также установлен специально оснащенный бювет, а в Арциге — автомат по розливу. Теперь набрать очищенную воду могут все желающие жители этих городов.

"Проблема с обеспечением населения Болградского района качественной водой всегда была важной. Болградский район получил две очистные станции. Перед вводом их в эксплуатацию были проведены соответствующие анализы воды. Согласно полученным результатам вода, после прохождения через фильтры и очистки, отвечает всем требованиям. Это — еще один шаг для улучшения здоровья нашего населения", — отметил первый заместитель начальника ОВА Борис Волошенков.

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