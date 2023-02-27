Одеські медики дали поради, як знезаразити воду
Вся Україна стала свідками того, як мешканці Миколаївщини залишились без водопостачання. Війна триває й терористичні дії рф можуть бути спрямовані на будь-які об'єкти критичної інфраструктури.
Новини.LIVE, посилаючись на медиків, зібрали поради, як знезаразити воду.
-
Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США: деталі
-
Удар у Мачулищах: блоха покусала гіганта
-
"Проблеми в них значні": Буданов розповів, звідки рф може брати зброю для продовження війни
-
Емоції міста: Київ напередодні весни очима фотографа Новини.LIVE
-
УПЛ повертається: як дебютував Ротань з "Олександрією" проти "Металіста 1925"
-
Тайвань виділив 56 мільйонів доларів для відновлення інфраструктури України
-
Рік російської пропаганди: як путінські наративи блокуються в Європі та ширяться в інших країнах
-
У Києві повністю відновили відому багатоповерхівку, куди рік тому влучила ракета
-
Буданов розповів про штурмову авіацію для України та можливу передачу зброї для рф Китаєм
-
Анатолій Трубін заявив про бажання покинути "Шахтар"
Споживання води з колодязів, прибудинкових свердловин і річок може бути потенційно небезпечним. Бактерії, що спричиняють захворювання, тривалий час живуть та розмножуються у воді. Тому воду з таких джерел необхідно очистити. Це можна зробити самостійно в домашніх умовах.
Оцініть воду візуально
Перед очищенням воду потрібно оцінити за кольором та запахом.
- Вода не повинна бути забарвленою: подивіться на неї в білому або прозорому посуді на білому фоні.
- Наберіть половину або ⅓ об'єму пляшки та інтенсивно її потрусіть. Якщо на поверхні є піна, то така вода не придатна для споживання.
- Перевірте запах води. Якщо є хімічний, бензиновий, трупний або інший неприємний/підозрілий запах, то воду заборонено використовувати для пиття та готування їжі.
Правила профілактики інфекційних захворювань, які передаються через воду:
- Пийте тільки кип’ячену або продезінфіковану питну воду.
- Часто мийте руки безпечною водою з милом, коли повертаєтеся додому, після відвідування туалету, перед і під час приготування їжі та прийому їжі.
- Для приготування їжі користуйтесь кип’яченою або бутильованою водою.
- Ретельно готуйте і безпечно зберігайте їжу.
- Воду з відкритих водойм можна використовувати тільки для технічних цілей.
- Не вживайте лід, якщо не впевнені, що він зроблений з безпечної води.
"Якщо з’являються ознаки інфекційних захворювань — підвищення температури тіла, лихоманка, запаморочення, головний біль, болі в животі, нудота, пронос, нежить, кашель, пожовтіння шкіри, склер очей, висипи на тілі, поява гнійників тощо, то негайно зверніться по медичну допомогу, не допускайте самолікування", — йдеться в повідомленні.
Відомо, що напої дуже впливають на стан мозку. Тому важливо стежити за тим, що ви п’єте щодня. Яких саме напоїв вам краще уникати читайте в матеріалі.