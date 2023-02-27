Одеські медики дали поради, як знезаразити воду

Забруднена вода може призвести до інфекційних захворювань

Вся Україна стала свідками того, як мешканці Миколаївщини залишились без водопостачання. Війна триває й терористичні дії рф можуть бути спрямовані на будь-які об'єкти критичної інфраструктури.

Новини.LIVE, посилаючись на медиків, зібрали поради, як знезаразити воду.

Споживання води з колодязів, прибудинкових свердловин і річок може бути потенційно небезпечним. Бактерії, що спричиняють захворювання, тривалий час живуть та розмножуються у воді. Тому воду з таких джерел необхідно очистити. Це можна зробити самостійно в домашніх умовах.

Оцініть воду візуально

Перед очищенням воду потрібно оцінити за кольором та запахом.

Вода не повинна бути забарвленою: подивіться на неї в білому або прозорому посуді на білому фоні. Наберіть половину або ⅓ об'єму пляшки та інтенсивно її потрусіть. Якщо на поверхні є піна, то така вода не придатна для споживання. Перевірте запах води. Якщо є хімічний, бензиновий, трупний або інший неприємний/підозрілий запах, то воду заборонено використовувати для пиття та готування їжі.

Правила профілактики інфекційних захворювань, які передаються через воду:

Пийте тільки кип’ячену або продезінфіковану питну воду.

Часто мийте руки безпечною водою з милом, коли повертаєтеся додому, після відвідування туалету, перед і під час приготування їжі та прийому їжі.

Для приготування їжі користуйтесь кип’яченою або бутильованою водою.

Ретельно готуйте і безпечно зберігайте їжу.

Воду з відкритих водойм можна використовувати тільки для технічних цілей.

Не вживайте лід, якщо не впевнені, що він зроблений з безпечної води.

"Якщо з’являються ознаки інфекційних захворювань — підвищення температури тіла, лихоманка, запаморочення, головний біль, болі в животі, нудота, пронос, нежить, кашель, пожовтіння шкіри, склер очей, висипи на тілі, поява гнійників тощо, то негайно зверніться по медичну допомогу, не допускайте самолікування", — йдеться в повідомленні.

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