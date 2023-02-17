Одеські медики назвали шість найгірших для здоров’я мозку напоїв

Обирайте напої, де менше цукру та добавок

Відомо, що напої дуже впливають на стан мозку. Тому важливо стежити за тим, що ви п’єте щодня.

Яких саме напоїв вам краще уникати, повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Підсолоджені напої

Як всім відомо, цукор шкодить організму. У ході недавнього дослідження виявилося, що ті, хто частіше вживав підсолоджені напої, втричі частіше стикалися з деменцією. У любителів солодких напоїв також вдвічі вищий був ризик інсульту. Також люди, які випивають в день один або більше солодких напоїв, з більшою ймовірністю матимуть погану пам’ять, менший обсяг мозку.

Молочні коктейлі

Вони містять насичені жири, які підвищують рівень "поганого" холестерину. А наукові дослідження доводять, що через високий рівень холестерину може підвищитися ризик розвитку деменції.

Кавові напої

Це стосується мокко, ароматизованого лате, фрапе тощо. У них може бути дуже багато цукру.

Спортивні напої

Призначені вони для тих, хто серйозно займається спортом. А для звичайних людей вони можуть стати джерелами зайвих калорій та цукру. Через цукор у вас може підвищитися ризик розвитку діабету другого типу, хвороб серця, збільшення ваги, появи неврологічних проблем.

Відновлювальні напої

Вони також потрібні саме спортсменам. А не дуже корисні вони для мозку тому, що складаються з великої кількості калорій, а також простих вуглеводів.

Енергетики з кофеїном

Вони не дадуть ніяких переваг, якщо ви не спортсмен або студент, якому потрібно терміново прокинутися.

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