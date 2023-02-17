Одесские медики назвали шесть худших для здоровья мозга напитков
Известно, что напитки оказывают большое влияние на состояние мозга. Поэтому важно следить за тем, что вы пьете каждый день.
Вот каких напитков вам лучше избегать сообщили в "Одесском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".
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Подслащенные напитки
Как всем известно, сахар вредит организму. В ходе недавнего исследования, оказалось, что те, кто чаще употреблял подслащенные напитки, втрое сталкивались с деменцией. У любителей сладких напитков также вдвое выше был риск инсульта. Также люди, которые выпивают в день один или более сладких напитков, с большей вероятностью будут иметь плохую память, меньший объем мозга.
Молочные коктейли
Они содержат насыщенные жиры, повышающие уровень "плохого" холестерина. Научные же исследования доказывают, что из-за высокого уровня холестерина может повыситься риск развития деменции.
Кофейные напитки
Это касается мокко, ароматизированного латте, фраппе и т.п. У них может быть очень много сахара.
Спортивные напитки
Предназначены они для тех, кто серьезно занимается спортом. А для обычных людей они могут стать источниками излишних калорий и сахара. Из-за сахара у вас может повыситься риск развития диабета второго типа, болезней сердца, увеличения веса, появления неврологических проблем.
Восстановительные напитки
Они тоже нужны именно спортсменам. А не очень полезны они для мозга, потому что состоят из большого количества калорий, а также простых углеводов.
Энергетики с кофеином
Они не дадут никаких преимуществ, если вы не спортсмен или студент, которому нужно срочно очнуться.
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