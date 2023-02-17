Одесские медики назвали шесть худших для здоровья мозга напитков

Выбирайте напитки где меньше сахара и добавок

Известно, что напитки оказывают большое влияние на состояние мозга. Поэтому важно следить за тем, что вы пьете каждый день.

Вот каких напитков вам лучше избегать сообщили в "Одесском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

Подслащенные напитки

Как всем известно, сахар вредит организму. В ходе недавнего исследования, оказалось, что те, кто чаще употреблял подслащенные напитки, втрое сталкивались с деменцией. У любителей сладких напитков также вдвое выше был риск инсульта. Также люди, которые выпивают в день один или более сладких напитков, с большей вероятностью будут иметь плохую память, меньший объем мозга.

Молочные коктейли

Они содержат насыщенные жиры, повышающие уровень "плохого" холестерина. Научные же исследования доказывают, что из-за высокого уровня холестерина может повыситься риск развития деменции.

Кофейные напитки

Это касается мокко, ароматизированного латте, фраппе и т.п. У них может быть очень много сахара.

Спортивные напитки

Предназначены они для тех, кто серьезно занимается спортом. А для обычных людей они могут стать источниками излишних калорий и сахара. Из-за сахара у вас может повыситься риск развития диабета второго типа, болезней сердца, увеличения веса, появления неврологических проблем.

Восстановительные напитки

Они тоже нужны именно спортсменам. А не очень полезны они для мозга, потому что состоят из большого количества калорий, а также простых углеводов.

Энергетики с кофеином

Они не дадут никаких преимуществ, если вы не спортсмен или студент, которому нужно срочно очнуться.

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