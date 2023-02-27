Одесские медики дали советы, как обеззаразить воду
Вся Украина стала свидетелями того, как жители Николаева остались без водоснабжения. Война продолжается и террористические действия россии могут быть направлены на любые объекты критической инфраструктуры.
Новини.LIVE, ссылаясь на медиков, собрали советы по обеззараживанию воды.
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Потребление воды из колодцев, придомовых скважин и рек может оказаться потенциально опасным. Бактерии, вызывающие заболевание, длительное время живут и размножаются в воде. Поэтому воду из таких источников нужно очистить. Это можно сделать без помощи других в домашних критериях.
Оцените воду визуально
Перед очисткой воду следует оценить по цвету и запаху.
- Вода не должна быть окрашена: посмотрите на нее в белой или прозрачной посуде на белом фоне.
- Наберите половину или ⅓ объема бутылки и интенсивно ее потрясите. Если на поверхности есть пена, такая вода не пригодна для потребления.
- Проверьте запах воды. Если есть химический, бензиновый, трупный или другой неприятный/подозрительный запах, воду запрещено использовать для питья и приготовления пищи.
Правила профилактики инфекционных заболеваний, передаваемых через воду:
- Пейте только кипяченую или продезинфицированную питьевую воду.
- Часто мойте руки безопасной водой с мылом, когда возвращаетесь домой после посещения туалета, перед и во время приготовления пищи и приема пищи.
- Для приготовления пищи пользуйтесь кипяченой или бутылированной водой.
- Тщательно готовьте и безопасно храните еду.
- Вода из открытых водоемов может использоваться только для технических целей.
- Не употребляйте лед, если не уверены, что он сделан из безопасной воды.
"Если появляются признаки инфекционных заболеваний — повышение температуры тела, лихорадка, головокружение, головная боль, боли в животе, тошнота, понос, насморк, кашель, пожелтение кожи, склер глаз, сыпь на теле, появление гнойников и т.д., немедленно обратитесь по медицинскую помощь, не допускайте самолечения", — говорится в сообщении.
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