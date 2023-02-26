Миколаєву мають доставити хлор для очищення води: у скільки це обійдеться

На потреби міста потрібно 54 тонни хімічної речовини

Миколаїв оговтується після тривалої відсутності води. Тепер коли ситуація більш-менш покращується, воду очищуватимуть речовиною, яка суттєво здорожчала. Місту допомагають донори.



Про це повідомило на своїй сторінці МКП "Миколаївводоканал".



Щоб очищувати резервуари води Миколаєву потрібно більше пів сотні тон хлору, який здорожчав за цей рік та обійдеться майже у 6 мільйонів гривень. Комунальне підприємство зараз повністю залежить від донатів юросіб.

"Вартість з податками становить 5 мільйонів 805 тисяч гривень. З початку повномасштабного вторгнення, майже все фінансування, постачання хлору та обрання підприємства здійснюють лише міжнародні фонди, зокрема і Міжнародний комітет Червоного Хреста. Іншими словами, "Миколаївводоканал" лише отримує донорську допомогу", — йдеться у повідомленні підприємства.

Комунальники зазначають, що раніше доставлення хлору здійснювалося спецтранспортом, який перевозили по 15 контейнерів з хімічною речовиною. Оскільки замовленням та купівлею очисної речовини займається Червоний Хрест, процедура доставлення буде іншою.

"Фахівці "Миколаївводоканалу" повинні дотримуватися вимог донорської організації. Тому, заради безпеки населення перевезення хімічних речовин здійснюється автомобілями, які оснащені лише по 4 контейнери вмістом не більше, ніж одна тонна. Контейнери повинні бути розподілені по всій довжині вантажівки (не поруч один з одним) та упаковані мішками з піском для обмеженого захисту від балістичних пошкоджень або дорожньо-транспортної пригоди", — зазначають у повідомленні.



Повідомляється й що під час постачання та транспортування хлору маршрути транспортних засобів повинні пролягати якомога менше через населені пункти.

До того ж цьому році вартість закупівлі рідкого хлору вище, ніж торік. Адже більше витрачається коштів на логістичні маршрути, на паливно-мастильні матеріали для транспорту та збільшується кількість постачання товару.

Раніше ми писали, що Чорноморський національний університет імені Петра Могили є одним з трьох миколаївських вищих навчальних закладів, який постраждав внаслідок російської агресії. Він пережив щонайменше п’ять ракетних обстрілів, але його поступово повертають до життя.

Дві частини однієї громади найближчим часом з’єднають мостом на території деокупованої Миколаївщини. Це не перший об’єкт інфраструктури, який відновили після відходу військ рф.