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"Николаевводоканал" скоро получит хлор для очистки воды

26 февраля 2023 12:10
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Николаеву должны доставить хлор для очистки воды: во сколько это обойдется
На нужды города требуется 54 тонны химического вещества
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Николаев приходит в себя после длительного отсутствия воды. Теперь когда ситуация более или менее улучшается, воду будут очищать существенно удорожавшим веществом. Городу помогают доноры.

Об этом сообщило на своей странице МКП "Николаевводоканал".

Чтобы очищать резервуары воды Николаеву, нужно более полусотни тонн хлора, который подорожал за этот год и обойдется почти в 6 миллионов гривен. Коммунальное предприятие сейчас полностью зависит от донатов юрлиц.

"Стоимость с налогами составляет 5 миллионов 805 тысяч гривен. С начала полномасштабного вторжения почти все финансирование, поставка хлора и избрание предприятия осуществляют только международные фонды, в том числе и Международный комитет Красного Креста. Другими словами, "Николаевводоканал" только получает донорскую помощь", — говорится в уведомлении предприятия.

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Коммунальщики отмечают, что ранее доставка хлора производилась спецтранспортом, который перевозили по 15 контейнеров с химическим веществом. Поскольку заказом и покупкой очищающего вещества занимается Красный Крест, процедура доставки будет другой.

"Специалисты "Николаевводоканала" должны соблюдать требования донорской организации. Поэтому, ради безопасности населения перевозка химических веществ осуществляется автомобилями, которые оснащены только по 4 контейнера содержанием не более одной тонны. Контейнеры должны быть распределены по всей длине грузовика (не рядом друг с другом) и упакованы мешками с песком для ограниченной защиты от баллистических повреждений или дорожно-транспортного происшествия", — отмечают в сообщении.

Сообщается, что при поставке и транспортировке хлора маршруты транспортных средств должны пролегать как можно меньше через населенные пункты.
К тому же в этом году стоимость закупки жидкого хлора выше, чем в прошлом. Ведь больше тратится средств на логистические маршруты, на горюче-смазочные материалы для транспорта и увеличивается количество поставок товара.

Ранее мы писали, что Черноморский национальный университет имени Петра Могилы является одним из трех николаевских высших учебных заведений, пострадавших в результате российской агрессии. Он пережил не менее пяти ракетных обстрелов, но его постепенно возвращают к жизни.

Две части одной общины в ближайшее время соединят мостом на территории деоккупированной Николаевщины. Это не первый объект инфраструктуры, который был восстановлен после ухода войск россии.

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