Чорноморський національний університет імені Петра Могили частково відремонтували: у скільки обійшлись роботи і який об'єм залишається, - читати тут.

На ремонт двох корпусів пішло 25,5 млн гривень

Чорноморський національний університет імені Петра Могили є одним з трьох миколаївських вищих навчальних закладів, який постраждав внаслідок російської агресії. Він пережив щонайменше п’ять ракетних обстрілів, але його поступово повертають до життя.

Про це повідомив ректор Чорономорського національного університету Леонід Клименко.

"Експертна оцінка пошкоджень лише першого та другого корпусів — 25,5 мільйона гривень. Пошкодження 4,5 корпусів ми не оцінювали, тому що там такі пошкодження, як вікна, підвісні стелі — це стосується поточного ремонту", — сказав ректор університету Леонід Клименко.

Усього було п'ять попадань, постраждала будівля також від обстрілів лікарні, яка розташовується поряд. Загалом пошкоджено: 140 внутрішніх дверей, 26 зовнішніх дверей.

Заміні підлягають 1500 м2 вікон. Необхідно відремонтувати понад 3000 м2 покрівлі. Обстріли пошкодили теплотраси, аудиторії, кафедри, бібліотеки, лабораторії, картинну галерею.

"Ми зробили всі дахи. Сьогодні на голову нічого не тече. Дахи зробили капітально. Ми зачинили усі вікна. Тому що так неможливо робити ремонт узимку. Відновили систему опалення, пробурили свердловину, поставили глибинні насоси", — розповів Клименко.

Загальна сума екологічних збитків внаслідок пошкодження установи становить близько 115 мільйонів гривень. Тепер в університеті ведеться активна робота з відновлення. Щодня робітники докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше відбудувати "Могилянку". Університет має у своєму розпорядженні кошти на поступовий ремонт і відновлення. Проте будь-яка допомога від благодійників не буде зайвою.

"Нам допомогла обласна адміністрація, двічі досить серйозно. Це 2,5 тисячі листів ОСБ плит, що дозволили швидко закрити вікна, отвори, вибиті двері. Ми одразу закрилися. І друга потужна допомога від адміністрації — це було 520 м2 металопластикових вікон", — додав Леонід Клименко.

Раніше ми писали про те, що дві частини однієї громади найближчим часом з’єднають мостом на території деокупованої Миколаївщини. Це не перший об’єкт інфраструктури, який відновили після відходу військ рф.

Зазначимо, що міжнародні партнери України братимуть участь у її відбудові. Так, Італійський Університет Каттанео (LIUC) приєднався до міжнародної команди фахівців, які працюють над проєктом післявоєнної відбудови Миколаєва. Загалом робоча група #UN4Mykolaiv об’єднує 16 агентств та програм ООН.

Фото: Читомо