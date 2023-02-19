Черноморский национальный университет имени Петра Могилы частично отремонтировали: во сколько обошлись работы и какой объем остается - читать здесь.

На ремонт двух корпусов ушло 25,5 млн гривен

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы является одним из трех николаевских высших учебных заведений, пострадавших в результате российской агрессии. Он пережил не менее пяти ракетных обстрелов, но его постепенно возвращают к жизни.

Об этом сообщил ректор Черноморского национального университета Леонид Клименко.

"Экспертная оценка повреждений только первого и второго корпусов — 25,5 миллиона гривен. Повреждения 4,5 корпусов мы не оценивали, потому что там такие повреждения, как окна, подвесные потолки — это касается текущего ремонта", — сказал ректор университета Леонид Клименко.

Всего было пять попаданий, пострадало здание также от обстрелов находящейся рядом больницы. В общей сложности повреждено: 140 внутренних дверей, 26 наружных дверей.

Замене подлежат 1500 м2 окон. Необходимо отремонтировать более 3000 м2 кровли. Обстрелы повредили теплотрассы, аудитории, кафедры, библиотеки, лаборатории, картинную галерею.

"Мы сделали все крыши. Сегодня на голову ничего не течет. Крыши сделали капитально. Мы закрыли все окна. Потому что так невозможно делать ремонт зимой. Восстановили систему отопления, пробурили скважину, поставили глубинные насосы", — рассказал Клименко.

Общая сумма экологического ущерба вследствие повреждения учреждения составляет около 115 миллионов гривен. Сейчас в университете ведется активная работа по восстановлению. Каждый день рабочие прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее отстроить "Могилянку". Университет располагает средствами на постепенный ремонт и восстановление. Однако какая-либо помощь от благотворителей не будет лишней.

"Нам помогла областная администрация, дважды достаточно серьезно. Это 2,5 тысячи листов ОСБ плит, позволивших быстро закрыть окна, проемы, выбитые двери. Мы сразу закрылись. И вторая мощная помощь от администрации — это было 520 м2 металлопластиковых окон", — добавил Леонид Клименко.

Ранее мы писали о том, что две части одного общества в ближайшее время соединят мостом на территории деоккупированной Николаевщины. Это не первый объект инфраструктуры, который был восстановлен после ухода войск россии.

Отметим, что международные партнеры Украины примут участие в ее восстановлении. Так, Итальянский Университет Каттанео (LIUC) присоединился к международной команде специалистов, которые работают над проектом послевоенного восстановления Николаева. В общей сложности рабочая группа #UN4Mykolaiv объединяет 16 агентств и программ ООН.

Фото: Читомо