В трех районах Одессы 26 апреля отключат водоснабжение

Одесситы в очередях в бюветы. Фото: Новини.LIVE

26 апреля планируется отключение воды в Киевском, Малиновском и Приморском районах. Это связано с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Инфоксводоканал" сообщает жителям города, что в связи с необходимостью проведения неотложных ремонтных работ на объектах водопровода, 26 апреля 2023 года с 09:00 до 19:00 будет прекращена подача воды потребителям в нескольких районах",— говорится в сообщении.

Адреса, где запланировано прекращение водоснабжения:

Киевский, Малиновский и Приморский районы города Одессы, с.Лиманка, с.Красный хутор, ж/м "Радужный", ж/м "Совиньон 1-5", ж/м "Черноморка", ЖК "Таирово".

Отключение не коснется:

Ж/м "7-е небо", "Застава", "Ленпоселок", "Слободка".

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Напомним, Одесская область получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.