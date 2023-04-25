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В Одесской области мужчина заказал убийство председателя сельсовета: суд вынес приговор

25 апреля 2023 04:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Одесской области мужчина заказал убийство председателя сельсовета: суд вынес приговор
Человек сидит в наручниках. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Одесской области мужчина нанял киллера для убийства председателя Сухолиманского сельского совета. Нанятый убийца обратился в полицию.

Об этом говорится в приговоре Малиновского районного суда.

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Что известно

В приговоре говорится, что в ноябре 2016 года преступник встретился с некоторым мужчиной в Одессе и сказал, что хочет убить Сухолиманского сельского голову Овидиопольского района. За это он предложил $500 и земельный участок стоимостью около $20 тысяч после выполнения заказа. Мужчина также предоставил фотографии жертвы. Однако "киллер" обратился в полицию, убийство было инсценировано, а заказчику предоставили фальшивые фото "убитого".

В суде 67-летний мужчина своей вины не признал. В свою очередь потерпевший сообщил, что знает осужденного около 40 лет как жителя с. Сухой Лиман. Сначала отношения между ними были нормальные и позже преступник потребовал определенный земельный участок, в чем ему отказали. Сообщается также, что сам злоумышленник "метил" на должность главы сельсовета.

Мужчину признали виновным в заказе убийства и назначили наказание — 10 лет лишения свободы. Также он должен выплатить моральный ущерб 100 тысяч гривен и компенсировать потерпевшему правовую помощь 70 тысяч гривен.

Напомним, что двоих мужчин призывного возраста задержали пограничники в Одесской области. Уклонявшиеся пытались незаконно пересечь государственную границу вблизи села Новые Трояны Болградского района.

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