На Одещині чоловіка затримано за підозрою в умисному вбивстві: подробиці
Правоохоронці затримали чоловіка у Білгород-Дністровському районі за підозрою в умисному вбивстві його співмешканки. Під час хмільного застілля між цивільним подружжям виникла сварка, під час якої 44-річний чоловік ударив ножем жінку у груди.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
Інцидент в одному з сіл Мологівської сільської громади. Після того, як злочинець усвідомив, що накоїв, він вирішив зателефонувати до поліції. З місця події правоохоронці вилучили ніж та інші речові докази, які стануть предметом дослідження на експертизі.
Яке покарання чекає на чоловіка
Підозрюваному загрожує позбавлення волі від семи до п'ятнадцяти років за скоєне злочин передбачений частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, де очікує на запобіжний захід. Наразі слідство продовжує збирати докази та встановлювати обставини злочину під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.
Нагадаємо, у місті Ізмаїл стався жахливий злочин, який потряс громаду. Чоловіка живцем закопали в яму. Правоохоронці вже встигли викрити та затримати осіб, причетних до злочину.
Крім того, у березні цього року мешканець Одеської області звернувся до правоохоронних органів зі звісткою про зникнення його співмешканки, яка мала інвалідність. Жінку оголосили в розшук як зниклу безвісти. Проте у травні зловмисник зізнався у своїй вині перед поліцією, стверджуючи, що він забив її на смерть і сховав тіло на скотомогильнику за селом.