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На Одещині чоловіка затримано за підозрою в умисному вбивстві: подробиці

10 травня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині чоловіка затримано за підозрою в умисному вбивстві: подробиці
Затримання підозрюваного у вбивстві. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохоронці затримали чоловіка у Білгород-Дністровському районі за підозрою в умисному вбивстві його співмешканки. Під час хмільного застілля між цивільним подружжям виникла сварка, під час якої 44-річний чоловік ударив ножем жінку у груди. 

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Інцидент в одному з сіл Мологівської сільської громади. Після того, як злочинець усвідомив, що накоїв, він вирішив зателефонувати до поліції. З місця події правоохоронці вилучили ніж та інші речові докази, які стануть предметом дослідження на експертизі.

Речові докази вбивства. Фото: ГУНП в Одеській області
Речові докази вбивства. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на чоловіка 

Підозрюваному загрожує позбавлення волі від семи до п'ятнадцяти років за скоєне злочин передбачений частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, де очікує на запобіжний захід. Наразі слідство продовжує збирати докази та встановлювати обставини злочину під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.

Нагадаємо, у місті Ізмаїл стався жахливий злочин, який потряс громаду. Чоловіка живцем закопали в яму. Правоохоронці вже встигли викрити та затримати осіб, причетних до злочину.

Крім того, у березні цього року мешканець Одеської області звернувся до правоохоронних органів зі звісткою про зникнення його співмешканки, яка мала інвалідність. Жінку оголосили в розшук як зниклу безвісти. Проте у травні зловмисник зізнався у своїй вині перед поліцією, стверджуючи, що він забив її на смерть і сховав тіло на скотомогильнику за селом.

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