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Закопали живцем: на Одещині розслідують резонансне вбивство

9 травня 2023 14:18
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Закопали живцем: на Одещині розслідують резонансне вбивство
Поліція розслідує обставини вбивства на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У місті Ізмаїл стався жахливий злочин, який потряс громаду. Чоловіка живцем закопали в яму. Правоохоронці вже встигли викрити та затримати осіб, причетних до злочину.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі вбивства

Відповідно до звіту поліції, жінка звернулася до Ізмаїльського районного відділу поліції з проханням допомогти розшукати її зниклого сина. Після ретельного дослідження записів відеоспостереження та допитування свідків, правоохоронці встановили події останніх днів життя потерпілого.

За даними поліції, чоловік посварився з 50-річним сусідом, коли той вживав алкогольні напої у його домі. Невдовзі після цього, господар маєтку вирішив провчити молодика, і з цією метою він запросив свого 27-річного сина та двох знайомих віком 34 та 38 років. Ввечері вони разом приїхали на автомобілі до сусіда, змусили його сісти в салон та поїхали у лісову смугу біля села Броска. Там вони викопали яму та змусили потерпілого у неї спуститися, й закопали його живцем. Після цього злочинці покинули місце злочину.

Яке покарання чекає на зловмисників

Прокурори повідомили фігурантам про підозру. Двом чоловікам – у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що передбачено п. 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Такі дії  караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним ув’язненням. 

А двом іншим — у заздалегідь не обіцяному приховуванні особливо тяжкого злочину, що передбачено ч. 1 ст. 396 Кримінального кодексу України.  Максимальне покарання, яке тягне за собою її санкція, – до трьох років позбавленням волі.

Нагадаємо, у березні цього року мешканець Одеської області звернувся до правоохоронних органів зі звісткою про зникнення його співмешканки, яка мала інвалідність. Жінку оголосили в розшук як зниклу безвісти. Проте у травні зловмисник зізнався у своїй вині перед поліцією, стверджуючи, що він забив її на смерть і сховав тіло на скотомогильнику за селом.

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