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Закопали заживо: в Одесской области расследуют резонансное убийство

9 мая 2023 14:18
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Закопали заживо: в Одесской области расследуют резонансное убийство
Полиция расследует обстоятельства убийства в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В городе Измаил произошло ужасное преступление, потрясшее общину. Мужчину заживо закопали в яму. Правоохранители уже успели разоблачить и задержать лиц, причастных к преступлению.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Детали убийства

Согласно отчету полиции, женщина обратилась в Измаильский районный отдел полиции с просьбой помочь разыскать ее пропавшего сына. После тщательного исследования записей видеонаблюдения и допроса свидетелей правоохранители установили события последних дней жизни потерпевшего.

По данным полиции, мужчина поругался с 50-летним соседом, когда тот употреблял алкогольные напитки в его доме. Вскоре после этого, хозяин имения решил проучить новолуния, и с этой целью он пригласил своего 27-летнего сына и двух знакомых в возрасте 34 и 38 лет. Вечером они вместе приехали на автомобиле к соседу, заставили его сесть в салон и уехали в лесную полосу возле села Броска. Там они выкопали яму и заставили потерпевшего спуститься в нее, и закопали его живьем. После этого преступники покинули место преступления.

Какое наказание ждет злоумышленников

Прокуроры сообщили фигурантам о подозрении. Двум мужчинам – в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц, предусмотренным п. 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным заключением.

А двум другим — в заранее не обещанном сокрытии особо тяжкого преступления, что предусмотрено ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, влекущее ее санкция, — до трех лет лишением свободы.

Напомним, в марте этого года житель Одесской области обратился в правоохранительные органы с известием об исчезновении его сожительницы, которая имела инвалидность. Женщину объявили в розыск как пропавшую без вести. Однако в мае злоумышленник признался в своей вине перед полицией, утверждая, что он забил ее до смерти и спрятал тело на скотомогильнике за селом.

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