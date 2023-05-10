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В Одесской области мужчина задержан по подозрению в умышленном убийстве: подробности

10 мая 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области мужчина задержан по подозрению в умышленном убийстве: подробности
Задержание подозреваемого в убийстве. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохранители задержали мужчину в Белгород-Днестровском районе по подозрению в умышленном убийстве его сожительницы. Во время хмельного застолья между гражданскими супругами возникла ссора, во время которой 44-летний мужчина ударил ножом женщину в грудь.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Инцидент в одном из сел Мологовской сельской громады. После того как преступник осознал, что натворил, он решил позвонить по телефону в полицию. С места происшествия правоохранители изъяли нож и другие доказательства, которые станут предметом исследования на экспертизе.

Вещественные доказательства убийства. Фото: ГУНП в Одесской области
Вещественные доказательства убийства. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет мужчину

Подозреваемому грозит лишение свободы от семи до пятнадцати лет за совершенное преступление, предусмотренное частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Мужчина находится в изоляторе временного содержания, где ожидает меру пресечения. Следствие продолжает собирать доказательства и устанавливать обстоятельства преступления под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры.

Напомним, в городе Измаил произошло ужасное преступление, которое потрясло громаду. Мужчину заживо закопали в яму. Правоохранители уже успели разоблачить и задержать лиц, причастных к преступлению.

Кроме того, в марте этого года житель Одесской области обратился в правоохранительные органы с известием об исчезновении его сожительницы, которая имела инвалидность. Женщину объявили в розыск как пропавшую без вести. Однако в мае злоумышленник признался в своей вине перед полицией, утверждая, что он забил ее до смерти и спрятал тело на скотомогильнике за селом.

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