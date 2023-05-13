Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow До смерті забив матір: в Одесі затримали підозрюваного arrow

До смерті забив матір: в Одесі затримали підозрюваного

13 травня 2023 10:47
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
До смерті забив матір: в Одесі затримали підозрюваного
Ілюстративне зображення затримання. Фото: Pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поліцейські в Одесі здійснили арешт 53-річного місцевого мешканця, підозрюваного у вчиненні смертельних тілесних ушкоджень своїй матері. За попередньою інформацією, під час сварки, коли злочинець був у нетверезому стані, він багато разів ударив свою 85-річну матір кухлем по голові та обличчю. Від отриманих травм жінка померла.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області. 

Читайте також:

Після того, як зловмисник побив матір прикуту до ліжка, він ліг спати. Вранці, побачивши тіло жінки, він повідомив про це свою сусідку.

Правоохоронні органи провели обшуки на місці події та зібрали речові докази, включаючи предмет, ймовірно, використаний під час злочину. Всі зібрані матеріали були направлені на експертизу для подальшого аналізу.

Яке покарання чекає на зловмисника

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілої, правопорушнику загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Підозрюються у вбивстві

Нагадаємо, жителя Одеського району затримали за жорстоке вбивство чоловіка. У результаті нападу потерпілий отримав дев'ять ножових поранень. Правоохоронці виявили зловмисника завдяки анонімному дзвінку, в якому він признався в скоєному злочині, але відразу відключився. 

Також ми писали, що правоохоронці затримали чоловіка у Білгород-Дністровському районі за підозрою в умисному вбивстві його співмешканки. Під час хмільного застілля між цивільним подружжям виникла сварка, під час якої 44-річний чоловік ударив ножем жінку у груди. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB