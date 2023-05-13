До смерті забив матір: в Одесі затримали підозрюваного

Ілюстративне зображення затримання. Фото: Pixabay

Поліцейські в Одесі здійснили арешт 53-річного місцевого мешканця, підозрюваного у вчиненні смертельних тілесних ушкоджень своїй матері. За попередньою інформацією, під час сварки, коли злочинець був у нетверезому стані, він багато разів ударив свою 85-річну матір кухлем по голові та обличчю. Від отриманих травм жінка померла.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Після того, як зловмисник побив матір прикуту до ліжка, він ліг спати. Вранці, побачивши тіло жінки, він повідомив про це свою сусідку.

Правоохоронні органи провели обшуки на місці події та зібрали речові докази, включаючи предмет, ймовірно, використаний під час злочину. Всі зібрані матеріали були направлені на експертизу для подальшого аналізу.

Яке покарання чекає на зловмисника

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілої, правопорушнику загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Підозрюються у вбивстві

Нагадаємо, жителя Одеського району затримали за жорстоке вбивство чоловіка. У результаті нападу потерпілий отримав дев'ять ножових поранень. Правоохоронці виявили зловмисника завдяки анонімному дзвінку, в якому він признався в скоєному злочині, але відразу відключився.

Також ми писали, що правоохоронці затримали чоловіка у Білгород-Дністровському районі за підозрою в умисному вбивстві його співмешканки. Під час хмільного застілля між цивільним подружжям виникла сварка, під час якої 44-річний чоловік ударив ножем жінку у груди.