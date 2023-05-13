До смерти забил мать: в Одессе задержан подозреваемый

Иллюстративное изображение задержания. Фото: Pixabay

Полицейские в Одессе арестовали 53-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении смертельных телесных повреждений своей матери. По предварительной информации, во время ссоры, когда преступник был в нетрезвом состоянии, он много раз ударил свою 85-летнюю мать кружкой по голове и лицу. От полученных травм женщина скончалась.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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После того как злоумышленник избил прикованную мать к кровати, он лег спать. Утром, увидев безжизненное тело женщины, он сообщил об этом своей соседке.

Правоохранительные органы провели обыски на месте происшествия и собрали вещдоки, включая предмет, вероятно, использованный во время преступления. Все собранные материалы были направлены на экспертизу для дальнейшего анализа.

Какое наказание ждет злоумышленника

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей, правонарушителю грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Подозреваются в убийстве

Напомним, житель Одесского района был задержан за жестокое убийство мужчины. В результате нападения потерпевший получил девять ножевых ранений. Правоохранители обнаружили злоумышленника благодаря анонимному звонку, в котором он признался в совершенном преступлении, но сразу отключился.

Также мы писали, что правоохранители задержали мужчину в Белгород-Днестровском районе по подозрению в умышленном убийстве его сожительницы. Во время хмельного застолья между гражданскими супругами возникла ссора, во время которой 44-летний мужчина ударил ножом женщину в грудь.