Убийство в Одесской области: правоохранители задержали подозреваемого

Расследование убийства в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области

Полицейские задержали 24-летнего жителя Одесчины, подозреваемого в жестоком убийстве 65-летней женщины, которая придавала ему попечительство, как будто он был ее собственным сыном. Злоумышленник убил женщину, потому что та не одолжила ему денег.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Выяснилось, что погибшая долгое время проживала в доме своих знакомых в одном из сел Одесского района. К ней пришел знакомый молодой человек с просьбой одолжить деньги. Однако, когда женщина отказала, это вызвало гнев у гостя. Между ними началась ссора, во время которой преступник начал душить женщину, а когда она была на грани сознания, нанес ей множество ударов по голове бытовыми предметами и нанес свыше десяти ножевых ранений.

После того как преступник понял, что убил женщину, он скрыл ее тело под одеялом, сбежал с места преступления и лишился своей запачканной кровью одежды и ножа. Тело убитой обнаружил через три дня спустя родственник владельцев дома и немедленно вызвал полицию.

За считанные часы правоохранители обнаружили преступника. Согласно его собственному объяснению, потерпевшая была для него приемной матерью, но во время ссоры он перебрался из-за меры. Во время проверки лица, полицейские нашли в его кармане пакет с кристаллическим веществом, похожим на наркотическое средство "соль", а в его доме обнаружили доказательства, связывающие его с убийством женщины. Также оказалось, что против него уже рассматривается дело о краже в Суворовском районном суде Одессы, но сам преступник не являлся на судебные заседания, из-за чего его объявили в розыск.

Какое наказание ждет мужчину

На основании имеющихся достаточных доказательств следователи сообщили преступнику о подозрении в совершении умышленного противоправного причинения смерти другому человеку (убийство), что предусмотрено статьей 115 Уголовного кодекса Украины. По ходатайству правоохранителей, суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции упомянутой статьи, преступнику грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Подозреваемый в убийстве. Фото: ГУНП в Одесской области

Напомним, полицейские в Одессе осуществили арест 53-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении смертельных телесных повреждений своей матери. По предварительной информации, во время ссоры, когда преступник был в нетрезвом состоянии, он много раз ударил свою 85-летнюю мать кружкой по голове и лицу. От полученных травм женщина скончалась.