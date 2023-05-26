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На Одесчине произошла смертельная стычка у пруда

26 мая 2023 15:58
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одесчине произошла смертельная стычка у пруда
Пруд в Одесской области. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Три человека получили травмы, а один человек погиб в результате конфликта, возникшего у пруда. Правоохранители Подольского района Одесской области начали расследование, чтобы выяснить все обстоятельства этого события.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Инцидент произошел на берегу пруда в Любашевской ОТГ. Возник словесный спор между двумя мужчинами, которые, как утверждали, прибыли на рыбалку и охранниками водоема с другой стороны. Конфликт перерос в физическую стычку.

После затишья участники конфликта сами обратились в полицию и вызвали скорую помощь. Медицинская бригада доставила всех четырех мужчин в больницу. Врачи установили, что все пострадавшие имеют разные степени телесных повреждений, и трое были госпитализированы, а одному предоставили амбулаторное лечение. В течение нескольких дней один из госпитализированных, 64-летний мужчина, скончался в больнице.

В ходе расследования правоохранители установили, что 34-летний участник конфликта нанес смертельные травмы погибшему. При наличии достаточных доказательств, следователи полиции сообщили подозреваемому о его участии в умышленном тяжком телесном повреждении, что привело к смерти потерпевшего. Это преступление квалифицируется по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины и за него предусмотрено наказание в виде лишения свободы от семи до десяти лет.

В настоящее время подозреваемому наложена мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Решение о привлечении к ответственности других участников будет принято после получения судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, полицейские задержали 24-летнего жителя Одесщины, подозреваемого в жестоком убийстве 65-летней женщины, которая придавала ему попечительство такое, будто он был ее собственным сыном. Злоумышленник убил женщину, потому что та не одолжила ему денег.

Кроме того, полицейские в Одессе арестовали 53-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении смертельных телесных повреждений своей матери. По предварительной информации, во время ссоры, когда преступник был в нетрезвом состоянии, он много раз ударил свою 85-летнюю мать кружкой по голове и лицу. От полученных травм женщина скончалась.

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