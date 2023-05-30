Вбивство на озері Китай: на Одещині затримали підозрюваного

Розслідування вбивства на озері. Фото: ГУНП в Одеській області

На Одещині біля озера Китай відбулось вбивство. На спецлінію "102" надійшло повідомлення від медиків про тяжке поранення, яке призвело до смерті 46-річного жителя міста Кілія.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що троє представників підприємства з обмеженою відповідальністю, що орендує водойму, вийшли на рибацькому судні аби перевірити чи є на водоймі рибалки, що незаконного виловлюють біоресурси. В їх бік пролунав вистріл й один із рибалок відразу поскаржився на біль у грудях. На місце події викликали "швидку", втім лікарі по приїзду констатували смерть чоловіка.

"Під час здійснення оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили, що у потерпілого здійснив постріл зі своєї пневматичної гвинтівки 31-річний місцевий житель, який знаходився на мосту у нетверезому стані. Слідчі вилучили у нього зброю та відправили її на експертне дослідження", — розповів т.в.о. начальника Ізмаїльського районного відділу поліції Віктор Герасименко.

Підозрюваний у вбивстві. Фото: ГУНП в Одеській області

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, тобто вбивстві, що передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. За вчинене правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років, відповідно до санкції зазначеної статті.

Нагадаємо, троє людей отримали травми, а одна особа загинула у результаті конфлікту, що виник біля ставка. Правоохоронці Подільського району Одещини розпочали розслідування, щоб з'ясувати всі обставини цієї події.

Також ми писали, що поліцейські затримали 24-річного жителя Одещини, підозрюваного у жорстокому вбивстві 65-річної жінки, яка надавала йому піклування таке, ніби він був її власним сином. Зловмисник вбив жінку, бо та не позичила йому грошей.