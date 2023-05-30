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Убийство на озере Китай: в Одесской области задержали подозреваемого

30 мая 2023 14:07
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Убийство на озере Китай: в Одесской области задержали подозреваемого
Расследование убийства на озере. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одесчине у озера Китай произошло убийство. На спецлинию "102" поступило сообщение от медиков о тяжелом ранении, повлекшем смерть 46-летнего жителя города Килия.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что трое представителей предприятия с ограниченной ответственностью, арендующей водоем, вышли на рыбацком судне, чтобы проверить, есть ли на водоеме рыбаки, незаконно вылавливающие биоресурсы. В их сторону раздался выстрел и один из рыбаков сразу пожаловался на боль в груди. На место происшествия вызвали скорую, впрочем, врачи по приезду констатировали смерть мужчины.

"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что у пострадавшего произвел выстрел из своей пневматической винтовки 31-летний местный житель, который находился на мосту в нетрезвом состоянии. Следователи изъяли у него оружие и отправили его на экспертное исследование", — рассказал и.о. начальника Измаильского районного отдела полиции Виктора Герасименко.

Подозреваемый в убийстве. Фото: ГУНП в Одесской области
Подозреваемый в убийстве. Фото: ГУНП в Одесской области

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, то есть убийству, предусмотренному частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. За совершенное правонарушителю грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, согласно санкции указанной статьи.

Напомним, три человека получили травмы, а один человек погиб в результате конфликта, возникшего у пруда. Правоохранители Подольского района Одесской области начали расследование, чтобы выяснить все обстоятельства этого события.

Также мы писали, что полицейские задержали 24-летнего жителя Одесчины, подозреваемого в жестоком убийстве 65-летней женщины, которая придавала ему заботу, будто он был ее собственным сыном. Злоумышленник убил женщину, потому что та не одолжила ему денег.

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