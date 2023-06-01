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Стрілянина в Одесі: є загиблі та поранені

1 червня 2023 16:21
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стрілянина в Одесі: є загиблі та поранені
Розслідування вбивства в Одесі. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі сталася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула, а ще двоє отримали вогнепальні поранення та були госпіталізовані. Наразі поліція працює на місці події. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Подробиці вбивства наразі розслідують, втім як повідомляють свідки в соцмережах люди чули звуки стрілянини. Судячи з фото, яке опублікували в мережі, постраждали водій авто та пасажирка.  

Підстрелений водій авто. Фото: ГУНП в Одеській області
Підстрелений водій авто. Фото: ГУНП в Одеській області

Вбивства на Одещині

Поліцейські Одещини лише за кілька годин після звернення знайшли та затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 30-річний зловмисник, який наніс численні поранення своєму односельцю та сховав його тіло у колодязь. 

Також ми писали, що на Одещині біля озера Китай відбулось вбивство. На спецлінію "102" надійшло повідомлення від медиків про тяжке поранення, яке призвело до смерті 46-річного жителя міста Кілія.

Ще поліцейські затримали 24-річного жителя Одещини, підозрюваного у жорстокому вбивстві 65-річної жінки, яка надавала йому піклування таке, ніби він був її власним сином. Зловмисник вбив жінку, бо та не позичила йому грошей.

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