Стрілянина в Одесі: є загиблі та поранені

Розслідування вбивства в Одесі. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одесі сталася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула, а ще двоє отримали вогнепальні поранення та були госпіталізовані. Наразі поліція працює на місці події.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Подробиці вбивства наразі розслідують, втім як повідомляють свідки в соцмережах люди чули звуки стрілянини. Судячи з фото, яке опублікували в мережі, постраждали водій авто та пасажирка.

Підстрелений водій авто. Фото: ГУНП в Одеській області

Вбивства на Одещині

Поліцейські Одещини лише за кілька годин після звернення знайшли та затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 30-річний зловмисник, який наніс численні поранення своєму односельцю та сховав його тіло у колодязь.

Також ми писали, що на Одещині біля озера Китай відбулось вбивство. На спецлінію "102" надійшло повідомлення від медиків про тяжке поранення, яке призвело до смерті 46-річного жителя міста Кілія.

Ще поліцейські затримали 24-річного жителя Одещини, підозрюваного у жорстокому вбивстві 65-річної жінки, яка надавала йому піклування таке, ніби він був її власним сином. Зловмисник вбив жінку, бо та не позичила йому грошей.