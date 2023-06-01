Стрельба в Одессе: есть погибшие и раненые

Расследование убийства в Одессе Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, а еще двое получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Полиция работает на месте происшествия.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Подробности убийства сейчас расследуют, впрочем, как сообщают свидетели в соцсетях, люди слышали звуки стрельбы. Судя по фото, опубликованному в сети, пострадали водитель авто и пассажирка.

Подстреленный водитель авто. Фото: ГУНП в Одесской области

Убийства в Одесской области

Полицейские Одесщины всего через несколько часов после обращения нашли и задержали подозреваемого в убийстве . Им оказался 30-летний злоумышленник, нанесший многочисленные ранения своему односельчанину и спрятавший его тело в колодец.

Также мы писали, что в Одесской области у озера Китай произошло убийство . На спецлинию "102" поступило сообщение от медиков о тяжелом ранении, повлекшем смерть 46-летнего жителя города Килия.

Еще полицейские задержали 24-летнего жителя Одесщины, подозреваемого в жестоком убийстве 65-летней женщины, которая придавала ему попечительство такое, будто он был ее собственным сыном. Злоумышленник убил женщину, потому что та не одолжила ему денег.