Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Стрельба в Одессе: есть погибшие и раненые arrow

Стрельба в Одессе: есть погибшие и раненые

1 июня 2023 16:21
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стрельба в Одессе: есть погибшие и раненые
Расследование убийства в Одессе Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, а еще двое получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Полиция работает на месте происшествия.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Подробности убийства сейчас расследуют, впрочем, как сообщают свидетели в соцсетях, люди слышали звуки стрельбы. Судя по фото, опубликованному в сети, пострадали водитель авто и пассажирка.

Подстреленный водитель авто. Фото: ГУНП в Одесской области
Подстреленный водитель авто. Фото: ГУНП в Одесской области

Убийства в Одесской области

Полицейские Одесщины всего через несколько часов после обращения нашли и задержали подозреваемого в убийстве . Им оказался 30-летний злоумышленник, нанесший многочисленные ранения своему односельчанину и спрятавший его тело в колодец.

Также мы писали, что в Одесской области у озера Китай произошло убийство . На спецлинию "102" поступило сообщение от медиков о тяжелом ранении, повлекшем смерть 46-летнего жителя города Килия.

Еще полицейские задержали 24-летнего жителя Одесщины, подозреваемого в жестоком убийстве 65-летней женщины, которая придавала ему попечительство такое, будто он был ее собственным сыном. Злоумышленник убил женщину, потому что та не одолжила ему денег.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас