Стрельба в Одессе: есть погибшие и раненые
В Одессе произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, а еще двое получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Полиция работает на месте происшествия.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Подробности убийства сейчас расследуют, впрочем, как сообщают свидетели в соцсетях, люди слышали звуки стрельбы. Судя по фото, опубликованному в сети, пострадали водитель авто и пассажирка.
Убийства в Одесской области
Полицейские Одесщины всего через несколько часов после обращения нашли и задержали подозреваемого в убийстве . Им оказался 30-летний злоумышленник, нанесший многочисленные ранения своему односельчанину и спрятавший его тело в колодец.
Также мы писали, что в Одесской области у озера Китай произошло убийство . На спецлинию "102" поступило сообщение от медиков о тяжелом ранении, повлекшем смерть 46-летнего жителя города Килия.
Еще полицейские задержали 24-летнего жителя Одесщины, подозреваемого в жестоком убийстве 65-летней женщины, которая придавала ему попечительство такое, будто он был ее собственным сыном. Злоумышленник убил женщину, потому что та не одолжила ему денег.