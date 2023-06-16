В Одесской области мужчина убил свою жену и спрятал тело в сарае

Правоохранители с поличным. Фото: ГУНП в Одесской области

Полицейские провели успешное расследование и задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве его жены. Преступник жестоко избил женщину и пытался скрыть свои действия, утверждая, что она уехала за границу. Ему грозит длительный срок заключения.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Местный депутат обратился в полицию с сообщением об исчезновении 42-летней женщины, которую соседи не видели почти месяц. В ходе осмотра дома правоохранители обнаружили подозрительные следы, указывающие на возможное убийство. Через несколько часов интенсивного расследования было установлено, что мужчина жертвы стоит за этим преступлением.

Расследование убийства женщины. Фото: ГУНП в Одесской области.

После того, как преступник понял, что его обнаружили, он признался в своей вине. По его словам, в мае между ним и женой возник спор, спровоцированный ревностью. В результате мужчина жестоко избил женщину кулаками, и когда она потеряла сознание, он оставил ее на кровати и ушел из дома. Вернувшись, он нашел свою жену мертвой. Чтобы скрыть преступление, он обмотал ее тело одеялом и похоронил в сарае на своем земельном участке. Соседям он рассказал, что она уехала к своей сестре за границу.

Собранные доказательства и тело жертвы переданы на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Предварительной причиной смерти женщины стал перелом костей грудной клетки.

Какое наказание ждет мужчину

Преступник был задержан полицией согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По собранным доказательствам ему поставлено в известность о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Напомним, полицейские задержали подозреваемого в ужасном убийстве. Согласно полученной информации, жертвой стала 60-летняя местная женщина, которую собственный сын жестоко лишил жизни.