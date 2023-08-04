Смертельная ссора: в Одесской области задержали подозреваемого в убийстве

Тело женщины спрятали в колодце. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одесском районе полиция задержала 39-летнего жителя по подозрению в убийстве его сожительницы. Злоумышленник избил женщину до смерти и скрыл ее тело в колодце на заднем дворе.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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В ходе расследования полицейские выяснили, что 12 июля между сожителями произошла серьезная ссора. Мужчина был под хмельком и в гневе, он обвинил женщину в измене и жестоко избил ее до такой степени, что та потеряла сознание. После этого он спокойно пошел спать.

На следующее утро обнаружил женщину без признаков жизни. Злоумышленник решил скрыть свое преступление. Он вынес тело на задний двор своего дома и спрятал его в колодце. При этом он попытался обманом известить знакомых и соседей, что его гражданская жена после ссоры покинула дом.

Женщину начали искать после того, как ее сын обратился в полицию и сообщил, что мать уже почти три недели не выходит на связь.

Какое наказание ждет мужчину

Подозреваемому, уже находящемуся под стражей, грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное противоправное причинение смерти другому человеку. Правоохранители продолжают расследование.

Убийства в Одесской области

Напомним, полицейские провели успешное расследование и задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве его жены. Преступник жестоко избил женщину и пытался скрыть свои действия, утверждая, что она уехала за границу. Ему грозит длительный срок заключения.

Также мы писали, что полицейские задержали подозреваемого в ужасном убийстве. Согласно полученной информации, жертвой стала 60-летняя местная женщина, которую собственный сын жестоко лишил жизни.