В Одесі жінка вбила співмешканця

Жінка тримає ніж у руці. Фото ілюстративне: pixabay

В Одесі працівниця благодійного фонду вбила свого чоловіка. Правоохоронці повідомляють, що вона протягом довгого часу потерпала від домашнього насилля.

Про це Новини.LIVE дізналися з вироку Малиновського районного суду м. Одеса.

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З деталей справи відомо, що співмешканець постійно її бив та ображав словесно. Вона навіть лікувалася від травм, отриманих таким чином.

Деталі інциденту

У вечір вбивства чоловік знов почав колотити нещасну, поволікши на кухню. Там жінка схопила ніж та завдала кілька ударів в живіт, які виявилися смертельними.

"Потерпілий став кричати, його брат викликав швидку допомогу, а вона до приїзду медичних працівників намагалася зупинити кровотечу. Повністю визнає всі обставини, викладені в обвинувальному акті. У скоєному розкаюється", — йдеться у рішенні суду.

Оскільки раніше вона не була судимою, то за рішенням суду її звинуватили у вбивстві ч. 2 ст. 121 КК України. Жінка проведе у в’язниці 5 років.

Вбивства на Одещині

Нагадаємо, в Одеському районі поліція затримала 39-річного жителя за підозрою у вбивстві його співмешканки. Зловмисник побив жінку до смерті та приховав її тіло у колодязі на задньому дворі.

Також ми писали про те, що жителька Білгород-Дністровського району підозрюється у вбивстві свого співмешканця. Трагедія розгорнулася під час спільного вживання алкоголю, а підозрювана, 23-річна молода жінка, завдала смертельного удару ножем у серце потерпілого.