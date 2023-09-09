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Жертва домашнего насилия: в Одессе женщина убила сожителя

9 сентября 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе женщина убила сожителя
Женщина, держащая нож в руке. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе работница благотворительного фонда убила своего супруга. Правоохранители сообщают, что она долгое время страдала от домашнего насилия.

Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Малиновского районного суда г. Одесса.

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Из деталей дела известно, что сожитель постоянно ее избивал и оскорблял словесно. Она даже лечилась от травм, полученных подобным образом.

Детали инцидента

В вечер убийства мужчина снова начал колотить несчастную, потащив на кухню. Там женщина схватила нож и нанесла несколько ударов в живот, которые оказались смертельными.

"Потерпевший стал кричать, его брат вызвал скорую помощь, а она до приезда медицинских работников пыталась остановить кровотечение. Полностью признает все обстоятельства, изложенные в обвинительном акте. В совершенном раскаивается", — говорится в решении суда.

Поскольку ранее она не была судима, то по решению суда ее обвинили в убийстве по ч. 2 ст. 121 УК Украины. Женщина проведет в тюрьме 5 лет.

Убийства в Одесской области

Напомним, в Одесском районе полиция задержала 39-летнего жителя по подозрению в убийстве его сожительницы. Злоумышленник избил женщину до смерти и скрыл ее тело в колодце на заднем дворе.

Также мы писали о том, что жительница Белгорода-Днестровского района подозревается в убийстве своего сожителя. Трагедия развернулась во время совместного употребления алкоголя, а подозреваемая, 23-летняя молодая женщина, нанесла смертельный удар ножом в сердце потерпевшего.

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