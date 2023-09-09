Жертва домашнего насилия: в Одессе женщина убила сожителя
В Одессе работница благотворительного фонда убила своего супруга. Правоохранители сообщают, что она долгое время страдала от домашнего насилия.
Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Малиновского районного суда г. Одесса.
Из деталей дела известно, что сожитель постоянно ее избивал и оскорблял словесно. Она даже лечилась от травм, полученных подобным образом.
Детали инцидента
В вечер убийства мужчина снова начал колотить несчастную, потащив на кухню. Там женщина схватила нож и нанесла несколько ударов в живот, которые оказались смертельными.
"Потерпевший стал кричать, его брат вызвал скорую помощь, а она до приезда медицинских работников пыталась остановить кровотечение. Полностью признает все обстоятельства, изложенные в обвинительном акте. В совершенном раскаивается", — говорится в решении суда.
Поскольку ранее она не была судима, то по решению суда ее обвинили в убийстве по ч. 2 ст. 121 УК Украины. Женщина проведет в тюрьме 5 лет.
Убийства в Одесской области
Напомним, в Одесском районе полиция задержала 39-летнего жителя по подозрению в убийстве его сожительницы. Злоумышленник избил женщину до смерти и скрыл ее тело в колодце на заднем дворе.
Также мы писали о том, что жительница Белгорода-Днестровского района подозревается в убийстве своего сожителя. Трагедия развернулась во время совместного употребления алкоголя, а подозреваемая, 23-летняя молодая женщина, нанесла смертельный удар ножом в сердце потерпевшего.