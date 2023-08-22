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Ножем в серце: на Одещині жінка вбила свого співмешканця

22 серпня 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ножем в серце: на Одещині жінка вбила свого співмешканця
Знаряддя вбивства. Фото: ГУНП в Одеській обалсті
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Жителька Білгород-Дністровського району підозрюється у вбивстві свого співмешканця. Трагедія розгорнулася під час спільного вживання алкоголю, а підозрювана, 23-річна молода жінка, завдала смертельного удару ножем у серце потерпілого. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Після трагічної події, що сталася під час спільного вживання алкоголю, чоловік, який виявився братом загиблого, звернувся до поліції Білгород-Дністровського районного відділу зі скаргою на те, що виявив свого 30-річного брата з ножовим пораненням серця, який помер до приїзду "швидкої".

Прибувши на місце події, з'ясували, що 30-річному чоловікові було завдано смертельний удар ножем. Попередньо, його 23-річна співмешканка стала основною підозрюваною. Експертні дослідження підтвердили, що смерть настала через гостру крововтрату з-за поранення серця.

Місце злочину слідчі провели обшук та вилучили різні речові докази, які будуть направлені на експертизу. 23-річну підозрювану було затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Яке покарання чекає на вбивцю

За наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі повідомили фігурантці про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне правопорушниці загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Вбивства на Одещині

Нагадаємо, в Одеському районі поліція затримала 39-річного жителя за підозрою у вбивстві його співмешканки. Зловмисник побив жінку до смерті та приховав її тіло у колодязі на задньому дворі.

Зазначимо, поліцейські провели успішне розслідування та затримали місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві його дружини. Злочинець жорстоко побив жінку та намагався приховати свої дії, стверджуючи, що вона виїхала за кордон. Йому загрожує тривалий термін ув'язнення.

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