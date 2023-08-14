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Бив обухом сокири: на Одещині розслідують вбивство жінки

14 серпня 2023 16:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Бив обухом сокири: на Одещині розслідують вбивство жінки
Знаряддя вбивства. Фото: ГУНП в Одеській області.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Трагедія розгорнулася в приватному будинку на одному зі сіл Окнянської селищної ради. Після спільного застілля господар домогосподарства та його співмешканка посварилися, що призвело до смертельних тілесних ушкоджень у жінки.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Зловмисник, 29-річний чоловік, ударив жінку кулаком, а потім завдав удару ногами та обухом сокири, яку він знайшов у будинку. На наступний день чоловік знайшов жінку без ознак життя.

Після виявлення тіла жертви на місці події, поліцейські з Подільського районного управління поліції провели необхідні дослідження та зібрали докази. Під час розтину виявилися численні ушкодження – переломи ребер та тілесні ушкодження внутрішніх органів, які належать до категорії тяжких.

Яке покарання чекає на чоловіка

Підозрюваний у вбивстві. Фото: ГУНП в Одеській області
Підозрюваний у вбивстві. Фото: ГУНП в Одеській області

Чоловіку повідомили про підозру у здійсненні наміреного тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті. Злочин кваліфікується за статтею 121 Кримінального кодексу України і може призвести до позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Наразі йому обирають запобіжний захід.  

Нагадаємо, в Одеському районі поліція затримала 39-річного жителя за підозрою у вбивстві його співмешканки. Зловмисник побив жінку до смерті та приховав її тіло у колодязі на задньому дворі.

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