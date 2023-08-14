Бил обухом топора: в Одесской области расследуют убийство женщины

Орудие убийства. Фото: ГУНП в Одесской области.

Трагедия развернулась в частном доме на одном из сел Окнянского поселкового совета. После совместного застолья хозяин домохозяйства и его сожительница поссорились, что привело к смертельным телесным повреждениям у женщины.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Злоумышленник, 29-летний мужчина, ударил женщину кулаком, а затем нанес удар ногами и обухом топора, который он нашел в доме. На следующий день мужчина обнаружил женщину без признаков жизни.

После обнаружения тела жертвы на месте происшествия полицейские из Подольского районного управления полиции провели необходимые исследования и собрали доказательства. Во время вскрытия оказались многочисленные повреждения — переломы ребер и телесные повреждения внутренних органов, относящихся к категории тяжелых.

Какое наказание ждет мужчину

Подозреваемый в убийстве. Фото: ГУНП в Одесской области

Мужчине сообщили о подозрении в совершении намеренного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть. Преступление квалифицируется по статье 121 Уголовного кодекса Украины и может привести к лишению свободы сроком от семи до десяти лет. Сейчас ему выбирают меру пресечения.

Напомним, в Одесском районе полиция задержала 39-летнего жителя по подозрению в убийстве его сожительницы. Злоумышленник избил женщину до смерти и скрыл ее тело в колодце на заднем дворе.