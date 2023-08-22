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Ножом в сердце: в Одесской области женщина убила своего сожителя

22 августа 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ножом в сердце: в Одесской области женщина убила своего сожителя
Орудие убийства. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Жительница Белгород-Днестровского района подозревается в убийстве своего сожителя. Трагедия развернулась во время совместного употребления алкоголя, а подозреваемая, 23-летняя молодая женщина, нанесла смертельный удар ножом в сердце потерпевшего.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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После трагического события, которое произошло во время совместного употребления алкоголя, мужчина, что оказался братом погибшего, обратился в полицию Белгород-Днестровского районного отдела с жалобой на то, что обнаружил своего 30-летнего брата с ножевым ранением сердца, умершего до приезда "скорой".

Прибыв на место происшествия, выяснили, что 30-летнему мужчине был нанесен смертельный удар ножом. Предварительно его 23-летняя сожительница стала основной подозреваемой. Экспертные исследования подтвердили, что смерть наступила из-за острой кровопотери из-за ранения сердца.

Место преступления следователи провели обыск и изъяли различные доказательства, которые будут направлены на экспертизу. 23-летняя подозреваемая была задержана по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Какое наказание ждет убийцу

При наличии достаточных доказательств, собранных правоохранителями, следователи сообщили фигурантке о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное правонарушительнице грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Убийства в Одесской области

Напомним, в Одесском районе полиция задержала 39-летнего жителя по подозрению в убийстве его сожительницы. Злоумышленник избил женщину до смерти и скрыл ее тело в колодце на заднем дворе.

Отметим, что полицейские провели успешное расследование и задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве его жены. Преступник жестоко избил женщину и пытался скрыть свои действия, утверждая, что она уехала за границу. Ему грозит длительный срок заключения.

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