В Одесі літній чоловік вдарив сина ножем у живіт

Поліція перевірила місце злочину. Фото: Нацполіція

В Одесі затримали чоловіка, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження синові. Під час сварки батько накинувся на молодика із ножем та вдарив декілька разів.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Сутичка сталася у Пересипському районі міста. Батько приїхав в гості до сина, де вони розпивали спиртні напої та посварилися. Між нетверезими родичами спалахнула сварка, під час якої батько взяв розкладний ніж, який приніс із собою, і наніс ним декілька ударів по тілу сина. Заклики про допомогу потерпілого почули сусіди, які й викликали швидку та поліцію.

Наразі 46-річний чоловік перебуває у лікарні з колото-різаним пораненням черевної порожнини та печінки, що призвело до внутрішньої кровотечі та геморагічного шоку, колото-різаним пораненням грудної клітки, плеча та шиї.

Яке покарання загрожує

Літньому чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. За скоєне батькові загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.

Вбивства на Одещині

Нагадаємо, в Одеському районі поліція затримала 39-річного жителя за підозрою у вбивстві його співмешканки. Зловмисник побив жінку до смерті та приховав її тіло у колодязі на задньому дворі.

Також ми писали про те, що жителька Білгород-Дністровського району підозрюється у вбивстві свого співмешканця. Трагедія розгорнулася під час спільного вживання алкоголю, а підозрювана, 23-річна молода жінка, завдала смертельного удару ножем у серце потерпілого.