В Одессе пожилой мужчина ударил сына ножом в живот

Полиция проверила место преступления. Фото: Нацполиция

В Одессе задержали мужчину, который нанес тяжелые телесные повреждения сыну. Во время ссоры отец набросился на молодого человека с ножом и ударил несколько раз.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Схватка произошла в Пересыпском районе города. Отец приехал в гости к сыну, где они распивали спиртные напитки и поссорились. Между нетрезвыми родственниками разразилась ссора, в ходе которой отец взял раскладной нож, который принес с собой, и нанес им несколько ударов по телу сына. Призывы о помощи потерпевшего услышали соседи, которые вызвали скорую и полицию.

В настоящее время 46-летний мужчина находится в больнице с колото-резаным ранением брюшной полости и печени, что привело к внутреннему кровотечению и геморрагическому шоку, колото-резаным ранениям грудной клетки, плеча и шеи.

Какое наказание грозит

Пожилому мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса. За совершенное отцу грозит до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Убийства в Одесской области

Напомним, в Одесском районе полиция задержала 39-летнего жителя по подозрению в убийстве его сожительницы. Злоумышленник избил женщину до смерти и спрятал ее тело в колодце на заднем дворе.

Также мы писали о том, что жительница Белгород-Днестровского района подозревается в убийстве своего сожителя. Трагедия развернулась во время совместного употребления алкоголя, а подозреваемая, 23-летняя молодая женщина, нанесла смертельный удар ножом в сердце потерпевшего.