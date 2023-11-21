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Убил пожилую женщину после совместного застолья — в Одессе задержан злоумышленник

21 ноября 2023 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Убил пожилую женщину после совместного застолья — в Одессе задержан злоумышленник
Правоохранители задержали убийцу. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители разоблачили мужчину, который умышленно убил пожилую женщину. Известно, что местный житель сильно избил потерпевшую и оставил умирать в собственном доме.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

В доме на Польском спуске в Одессе мужчина ночью пришел в гости к соседке. Во время совместного застолья между ними вспыхнула ссора, в результате которой подвыпивший горожан начал толкать старуху, избил кулаками и ушел из квартиры.

Тело покойницы, лежавшее на диване укрытое одеялом, через несколько дней обнаружил ее родственник и сообщил в полицию. Позже полицейские разыскали и задержали преступника.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, полицейские провели расследование и задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве его супруги. Преступник жестоко избил женщину и пытался скрыть свои действия, утверждая, что она уехала за границу. Ему грозит длительный срок заключения.

Также мы писали, что на улице Космонавтов в Хаджибейском районе Одессы два нетрезвых мужчины серьезно поругались. Схватка завершилась тяжкими телесными повреждениями. Владелец квартиры ударил своего 21-летнего съемщика комнаты кухонным ножом в живот.

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