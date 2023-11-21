Убил пожилую женщину после совместного застолья — в Одессе задержан злоумышленник
В Одессе правоохранители разоблачили мужчину, который умышленно убил пожилую женщину. Известно, что местный житель сильно избил потерпевшую и оставил умирать в собственном доме.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Детали инцидента
В доме на Польском спуске в Одессе мужчина ночью пришел в гости к соседке. Во время совместного застолья между ними вспыхнула ссора, в результате которой подвыпивший горожан начал толкать старуху, избил кулаками и ушел из квартиры.
Тело покойницы, лежавшее на диване укрытое одеялом, через несколько дней обнаружил ее родственник и сообщил в полицию. Позже полицейские разыскали и задержали преступника.
Какое наказание грозит
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.
Напомним, полицейские провели расследование и задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве его супруги. Преступник жестоко избил женщину и пытался скрыть свои действия, утверждая, что она уехала за границу. Ему грозит длительный срок заключения.
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