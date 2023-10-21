Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині син побив матір та залишив її помирати arrow

На Одещині син побив матір та залишив її помирати

21 жовтня 2023 15:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині син побив матір та залишив її помирати
Поліцейські на місці скоєння правопорушення. Фото ілюстративне. Фото: Нацполіція України
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одеській області син вбив свою матір за відмову дати йому грошей. За скоєний злочин чоловік проведе за ґратами 10 років.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції України в Одеській області

Читайте також:

Деталі вбивства

Чоловік, який жив коштом  маминої пенсії, розлютився, коли старенька відмовила йому у грошах. Озвірілий син кулаками бив матір, а після того, як пенсіонерка впала на підлогу – побив її ногами та відправився до друзів. Жінка від отриманого травматичного шоку, множинних переломів ребер та внутрішнього крововиливу померла. Сподіваючись відвести від себе підозру правопорушник заперечував свою причетність до трагічної події та запевняв правоохоронців, що в той день залишився з ночівлею у друзів, а померлу матір виявив лише вранці. 

Яке покарання

Розглянувши матеріали провадження та дослідивши зібрані поліцейськими докази, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські провели розслідування та затримали місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві його дружини. Злочинець жорстоко побив жінку та намагався приховати свої дії, стверджуючи, що вона виїхала за кордон. Йому загрожує тривалий термін ув'язнення.

Також ми писали, що на вулиці Космонавтів в Хаджибейському районі Одеси два нетверезі чоловіки серйозно посварилися. Сутичка завершилася тяжкими тілесними ушкодженнями. Власник квартири вдарив свого 21-річного винаймача кімнати кухонним ножем в живіт. 

Додамо, що правоохоронці Одеси викрили та затримали 37-річного зловмисника, який став підозрюваним у вбивстві. Жертва отримала ножові поранення у живіт і померла від отриманих травм.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі