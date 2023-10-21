На Одещині син побив матір та залишив її помирати

Поліцейські на місці скоєння правопорушення. Фото ілюстративне. Фото: Нацполіція України

В Одеській області син вбив свою матір за відмову дати йому грошей. За скоєний злочин чоловік проведе за ґратами 10 років.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції України в Одеській області.

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Деталі вбивства

Чоловік, який жив коштом маминої пенсії, розлютився, коли старенька відмовила йому у грошах. Озвірілий син кулаками бив матір, а після того, як пенсіонерка впала на підлогу – побив її ногами та відправився до друзів. Жінка від отриманого травматичного шоку, множинних переломів ребер та внутрішнього крововиливу померла. Сподіваючись відвести від себе підозру правопорушник заперечував свою причетність до трагічної події та запевняв правоохоронців, що в той день залишився з ночівлею у друзів, а померлу матір виявив лише вранці.

Яке покарання

Розглянувши матеріали провадження та дослідивши зібрані поліцейськими докази, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські провели розслідування та затримали місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві його дружини. Злочинець жорстоко побив жінку та намагався приховати свої дії, стверджуючи, що вона виїхала за кордон. Йому загрожує тривалий термін ув'язнення.

Також ми писали, що на вулиці Космонавтів в Хаджибейському районі Одеси два нетверезі чоловіки серйозно посварилися. Сутичка завершилася тяжкими тілесними ушкодженнями. Власник квартири вдарив свого 21-річного винаймача кімнати кухонним ножем в живіт.

Додамо, що правоохоронці Одеси викрили та затримали 37-річного зловмисника, який став підозрюваним у вбивстві. Жертва отримала ножові поранення у живіт і померла від отриманих травм.