В Одесской области сын избил мать и оставил ее умирать

Полицейские на месте совершения правонарушения. Фото иллюстративное. Фото: Нацполиция Украины

В Одесской области сын убил свою мать за отказ дать ему деньги. За совершенное преступление мужчина проведет за решеткой 10 лет.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

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Детали убийства

Муж, который жил на средства маминой пенсии, разозлился, когда старушка отказала ему в деньгах. Озверевший сын кулаками избивал мать, а после того, как пенсионерка упала на пол – побил ее ногами и отправился к друзьям. Женщина от полученного травматического шока, множественных переломов ребер и внутреннего кровоизлияния скончалась. Надеясь отвести от себя подозрение, правонарушитель отрицал свою причастность к трагическому событию и уверял правоохранителей, что в тот день остался с ночевкой у друзей, а умершую мать обнаружил только утром.

Какое наказание

Рассмотрев материалы производства и исследовав собранные полицейскими доказательства, суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Напомним, полицейские провели расследование и задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве его супруги. Преступник жестоко избил женщину и пытался скрыть свои действия, утверждая, что она уехала за границу. Ему грозит длительный срок заключения.

Также мы писали, что на улице Космонавтов в Хаджибейском районе Одессы два нетрезвых мужчины серьезно поругались. Схватка завершилась тяжкими телесными повреждениями. Владелец квартиры ударил своего 21-летнего арендатора комнаты кухонным ножом в живот.

Добавим, что стражи порядка Одессы разоблачили и задержали 37-летнего злоумышленника, который стал подозреваемым в убийстве. Жертва получила ножевые ранения в живот и скончалась от полученных травм.