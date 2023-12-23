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Зв’язали та забрали гроші — на Одещині зловмисники напали на сім’ю з дітьми

23 грудня 2023 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Зв’язали та забрали гроші — на Одещині зловмисники напали на сім’ю з дітьми
Вилучені докази. Фото: Національна поліція України
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Поліція Одещини повідомила про підозру одному з фігурантів розбійного нападу на сім’ю. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення за побиття та грабіж. 

Про це повідомляється на сайті ГУ НП в Одеській області.  

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Деталі справи

Злочин був скоєний в одному із сіл Біляївської міської громади Одеського району. Поліцейські встановили, що група зловмисників, маючи інформацію про заощадження подружньої пари, спланували розбійний напад на неї. Вночі, коли всі спали, правопорушники, пошкодивши вікно, проникли в оселю потерпілих, побили та зв’язали чоловіка, жінку і їхніх малолітніх сина й доньку. Після чого забрали гроші, ювелірні вироби, банківські картки та декілька одиниць зареєстрованої зброї й втекли.

Затримання зловмисника 

В результаті поліцейські вийшли на слід правопорушників і затримали одного із них. Це уродженець Болградського району. За силової підтримки батальйону поліції особливого призначення слідчі провели низку санкціонованих обшуків, в ході яких вилучили речові докази та знаряддя скоєння злочину. Самого фігуранта правоохоронці затримали в процесуальному порядку. Наразі продовжуються пошуки інших учасників злочину.

Яке покарання затриманому

Підозрюваному оголошено звинувачення за статтею розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із проникненням у житло. Таким чином йому загрожує від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Інші злочини на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області винесли вирок таксисту, який вбив чотирьох жінок та зґвалтував дитину. Чоловік під час своєї робочої діяльності систематично грабував та шкодив клієнтам. 

Також ми писали, що в Одеському районі затримали двох ґвалтівників неповнолітніх. Чоловіки силою примушували до сексуальних забаганок дівчат-підлітків.

Додамо, що в Одесі викрили двох молодиків, яких підозрюють у розбійному нападі. Студенти зі зброєю відібрали речі у перехожих та втекли з місця події.

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