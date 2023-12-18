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Вбив кохану через ревнощі — на Одещині затримали чоловіка

18 грудня 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вбив кохану через ревнощі — на Одещині затримали чоловіка
Чоловік у відділку поліції. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві співмешканки. Відомо, що злочинець запідозрив кохану у зраді, через що почав бити потерпілу.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Під час спільного застілля 40-річний мешканець Ананьєв побив співмешканку. Конфлікт між закоханими виник на ґрунті ревнощів. Чоловік, невдоволений поведінкою цивільної дружини, вдарив її по голові металевим совком, кулаками, а потім, вже лежачу, ще й ногами. Потерпіла померла до прибуття лікарів "швидкої".

За попереднім висновком, жінці були спричинені переломи кісток черепа, щелепи, носа, численні забої голови, що і стали причиною смерті.

Яке покарання загрожує

Чоловіка затримали наступного дня та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, поліцейські провели розслідування та затримали місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві його дружини. Злочинець жорстоко побив жінку та намагався приховати свої дії, стверджуючи, що вона виїхала за кордон. Йому загрожує тривалий термін ув'язнення.

Також ми писали, в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який до смерті побив містянина. Охоронець автостанції запідозрив потерпілого у крадіжці грошей та завдав тяжких тілесних ушкоджень.

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