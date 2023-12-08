"Покарав" за крадіжку грошей — в Одесі охоронець вбив чоловіка

Поліцейські затримали підозрюваного. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який до смерті побив містянина. Охоронець автостанції запідозрив потерпілого у крадіжці грошей та наніс тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Охоронець впустив місцевого чоловіка у приміщення автостанції переночувати, а вранці з’ясувалося, що зникли скринька з пожертвами громадян та виторг із вбиральні. "Нічний гість" теж зник, тож підозра в крадіжці впала на нього.

Пізніше працівники охорони розшукали чоловіка і, повідомивши про це до поліції, повели його до підвального приміщення автостанції. Там один зі сторожів взявся "виховувати" крадія. Він побив потерпілого та й прищемив дверми пальці руки, а коли приїхали поліцейські, кинув потерпілого і пішов геть.

Через розриви печінки, підшлункової залози, переломи ребра та крововиливом у черевну порожнину чоловік не встиг доїхати до лікарні та помер.

Яке покарання загрожує

Наразі зловмисника затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, поліцейські провели розслідування та затримали місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві його дружини. Злочинець жорстоко побив жінку та намагався приховати свої дії, стверджуючи, що вона виїхала за кордон. Йому загрожує тривалий термін ув'язнення.

Також ми писали, що в Одеській області викрили чоловіка, який убив односельця. Злочинець напідпитку наніс потерпілому травм, несумісних з життям, та зник з місця інциденту.