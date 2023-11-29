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Вдарив ножем у груди через сутичку — в Одесі затримали вбивцю

29 листопада 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вдарив ножем у груди через сутичку — в Одесі затримали вбивцю
Поліція працює на місці злочину. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі затримали чоловіка, який вбив сусіда. Злочинець напідпитку двічі вдарив потерпілого ножем у грудну клітину та обличчя.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

У підвальному приміщені на вулиці Канатній сусіди вживали спиртні напої. "Застілля" скінчилося сваркою чоловіків, в ході якої господар ударив гостя ножем у груди та обличчя.

"Швидку" постраждалому викликала учасниця компанії. Лікарі госпіталізували чоловіка зі сліпим проникаючим пораненням кісток лицевого черепа і колото-різаним пораненням грудної клітки та повідомили про подію в поліцію.

Яке покарання загрожує

Наразі вбивцю затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, поліцейські провели розслідування та затримали місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві його дружини. Злочинець жорстоко побив жінку та намагався приховати свої дії, стверджуючи, що вона виїхала за кордон. Йому загрожує тривалий термін ув'язнення.

Також ми писали, що в Одеській області викрили чоловіка, який убив односельця. Злочинець напідпитку наніс потерпілому травм, несумісних з життям, та зник з місця інциденту. 

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