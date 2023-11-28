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Запідозрив сусіда у крадіжці — на Одещині затримали вбивцю

28 листопада 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Запідозрив сусіда у крадіжці — на Одещині затримали вбивцю
Чоловік із ножем у руці. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області викрили чоловіка, який убив односельця. Злочинець напідпитку наніс потерпілому травм, несумісних з життям, та зник з місця інциденту. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.  

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Деталі інциденту

Потерпілий разом зі своїм вбивцею вживали алкогольні напої. Під час застілля гість почав звинувачувати господаря начебто у крадіжці грошей, і вони вийшли з’ясовувати відносини на подвір’я. Під час сварки власник оселі побив гостя кулаком по голові, а коли той впав, вивів його за ворота і пішов відпочивати. 

Вранці зловмисник виявив на тому самому місці потерпілого без ознак життя і вирішив приховати тіло, аби уникнути відповідальності за скоєне.

За тиждень співмешканка вбитого  звернулася до поліції з заявою про його зникнення. 

"Попередньо причиною смерті потерпілого стала вогнищева травма головного мозку та перелом кісток черепа. Остаточна ж причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи", — йдеться у повідомленні. 

Яке покарання загрожує

Наразі зловмисника затримали та повідомили про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, поліцейські провели розслідування та затримали місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві його дружини. Злочинець жорстоко побив жінку та намагався приховати свої дії, стверджуючи, що вона виїхала за кордон. Йому загрожує тривалий термін ув'язнення.

Також ми писали, що на вулиці Космонавтів у Хаджибейському районі Одеси два нетверезі чоловіки серйозно посварилися. Сутичка завершилася тяжкими тілесними ушкодженнями. Власник квартири вдарив свого 21-річного винаймача кімнати кухонним ножем у живіт. 

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