Заподозрил соседа в краже — в Одесской области задержали убийцу
В Одесской области разоблачили мужчину, убившего односельчанина. Подвыпивший преступник нанес потерпевшему травмы, не совместимые с жизнью, и скрылся с места инцидента.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Детали инцидента
Потерпевший вместе со своим убийцей употребляли алкогольные напитки. Во время застолья гость начал обвинять хозяина вроде бы в краже денег и они вышли выяснять отношения во двор. В ходе ссоры владелец дома побил гостя кулаком по голове, а когда тот упал — вывел его за ворота и ушел отдыхать.
Утром злоумышленник обнаружил на том же месте потерпевшего без признаков жизни и решил скрыть тело во избежание ответственности за совершенное.
Через неделю сожительница убитого обратилась по полиции с заявлением о его исчезновении.
"Предварительно причиной смерти пострадавшего стала очаговая травма головного мозга и перелом костей черепа. Окончательная же причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", — говорится в сообщении.
Какое наказание грозит
В настоящее время злоумышленник задержан и сообщил о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.
Напомним, полицейские провели расследование и задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве его супруги. Преступник жестоко избил женщину и пытался скрыть свои действия, утверждая, что она уехала за границу. Ему грозит длительный срок заключения.
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