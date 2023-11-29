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Ударил ножом в грудь из-за стычки — в Одессе задержали убийцу

29 ноября 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Ударил ножом в грудь из-за стычки — в Одессе задержали убийцу
Полиция работает с поличным. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе задержан мужчина, убивший соседа. Подвыпивший преступник дважды ударил пострадавшего ножом в грудную клетку и лицо.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

В подвальном помещении на улице Канатной соседи употребляли спиртные напитки. "Застолье" кончилось ссорой мужчин, в ходе которой хозяин ударил гостя ножом в грудь и лицо.

"Скорую" пострадавшему вызвала участница компании. Врачи госпитализировали мужчину со слепым проникающим ранением костей лицевого черепа и колото-резаным ранением грудной клетки и сообщили о происшествии в полицию.

Какое наказание грозит

В настоящее время убийцу задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение. Следствие продолжается.

Напомним, полицейские провели расследование и задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве его супруги. Преступник жестоко избил женщину и пытался скрыть свои действия, утверждая, что она уехала за границу. Ему грозит длительный срок заключения.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили мужчину, который убил односельчанина. Подвыпивший преступник нанес потерпевшему травмы, несовместимые с жизнью, и скрылся с места инцидента.

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