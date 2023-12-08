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"Наказал" за кражу денег — в Одессе охранник убил мужчину

8 декабря 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
"Наказал" за кражу денег — в Одессе охранник убил мужчину
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который до смерти избил горожанина. Охранник автостанции заподозрил потерпевшего в краже денег и нанес тяжкие телесные повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Охранник впустил местного мужчину в помещение автостанции переночевать, а утром выяснилось, что исчез ящик с пожертвованиями граждан и выручка из туалета. "Ночной гость" тоже исчез, так что подозрение в краже упало на него.

Позже работники охраны разыскали мужчину и, сообщив об этом в полицию, повели его в подвальное помещение автостанции. Там один из сторожей принялся "воспитывать" вора. Он избил потерпевшего и прищемил дверью пальцы руки, а когда приехали полицейские, бросил потерпевшего и ушел.

Из-за разрывов печени, поджелудочной железы, переломов ребра и кровоизлияния в брюшную полость мужчина не успел доехать в больницу и умер.

Какое наказание грозит

В настоящее время злоумышленник задержан и сообщил о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, полицейские провели расследование и задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве его супруги. Преступник жестоко избил женщину и пытался скрыть свои действия, утверждая, что она уехала за границу. Ему грозит длительный срок заключения.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили мужчину, который убил односельчанина. Подвыпивший преступник нанес потерпевшему травмы, несовместимые с жизнью, и скрылся с места инцидента.

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